В России оценили положение на фронте после пасхального перемирия

Военный эксперт Живов: Российские войска выполняют плановую работу

После пасхального перемирия российские войска вернулись к своей плановой боевой работе, указал военный эксперт Алексей Живов. О ситуации на фронте он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам военного эксперта, пасхальное перемирие дало российским бойцам отдохнуть на сутки там, где это было возможно. Теперь, по его словам, на фронте продолжается намеченная ранее боевая работа. Живов напомнил, что все действия армии согласованы с утвержденным Генеральным штабом планом, это касается и авиации, и пехотных подразделений.

«Каких-то экстраординарных событий не произошло. Будем дальше выполнять свою работу, постепенно выдавливая противника, изматывая его и добиваясь обрушения обороны ВСУ», — рассказал эксперт.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до нуля часов с воскресенья на понедельник. На этот срок должны были прекратиться боевые действия на территории Украины.

Минобороны РФ подсчитало, что, несмотря на призыв прекратить огонь, подразделения ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял позиции российских бойцов из орудий и минометов.