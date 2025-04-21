В Скандинавии высказались о военном сотрудничестве из-за России

WSJ: Скандинавские страны объединяют военные ресурсы из-за России

Скандинавские страны объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания в последнее время объединяют усилия, чтобы «противостоять как российской агрессии, так и неопределенным гарантиям безопасности со стороны Белого дома». В частности, в 2024 году они изложили общую оборонную концепцию до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества, а годом ранее создали объединенное воздушное командование.

«Скандинавские страны впервые со времен Кальмарской унии в 1400-х годах проводят единую политику безопасности. Они осознали важность углубления своего военного сотрудничества, чего мы не видели уже несколько столетий», — заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам доцента Королевского оборонного колледжа Дании Петера Якобсена, заинтересованность скандинавских стран в сотрудничестве вызвана тем, что они потеряли «веру в американцев» и «не могут защитить себя». Якобсен добавил, что союз стран Северной Европы мог бы стать альтернативой НАТО.

Ранее главнокомандующий сухопутными силами Дании Петер Бойсен заявил, что его страна может отправить военных на Украину летом 2025 года для обучения.