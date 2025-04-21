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16:20, 21 апреля 2025Наука и техника

В США оценили способность России сбить B-21

19FortyFive назвало ЗРС С-400 и С-500 угрозой для бомбардировщика B-21
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и С-500 могут представлять угрозу для американского бомбардировщика нового поколения B-21 Raider в случае прямого столкновения США с Китаем или Россией. Способность российских систем противовоздушной обороны (ПВО) сбить B-21 оценили в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что B-21 станет одним из самых малозаметных самолетов в мире. При этом успех его применения в конфликте с равным противником зависит от скоординированных ударов с привлечением истребителей и крылатых ракет, а также подавления системы ПВО.

«Не забывайте о ракетах класса "земля — воздух", которые используются в российских системах С-400 и С-500. В целом у России и Китая, похоже, есть несколько ответов на вопрос о скрытности B-21. Атаки и контратаки первого и второго дня будут очень опасными для B-21. Он должен быть достаточно ловким и маневренным, чтобы перехитрить радары и зенитные ракеты», — пишет автор.

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