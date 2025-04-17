Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:06, 17 апреля 2025Наука и техника

Стало известно о готовности США принять на вооружение новый стратегический бомбардировщик

The Aviationist: ВВС США в середине 2020-х годов готовы вооружиться B-21 Raider
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: David Swanson / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США где-то в «середине 2020-х годов» готовы принять на вооружение новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Об этом стало известно изданию The Aviationist.

В ходе симпозиума по обороне и промышленности Black Hills Defense and Industry, который состоялся в Южной Дакоте, представители ВВС США и компании-разработчика Northrop Grumman заявили, что B-21 Raider «близок» к готовности поступить на вооружение. Первой новый самолет получит авиабаза Эллсворт, персонал которой ожидает прибытия B-21 Raider в середине 2020-х.

«Прибытие B-21 в Эллсворт, как ожидается, привлечет на базу 1500 военнослужащих ВВС США, что приведет к ожидаемому увеличению общей численности населения района на 4000 человек», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

В апреле 2024 года портал Defense News со ссылкой на представителя ВВС США Фрэнка Кендалла сообщил, что стоимость нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider снизилась после переговоров с Northrop Grumman.

В декабре 2023-го издание Newsweek заметило, что США использовали симуляторы систем искусственного интеллекта при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тут нет военного решения». Госдеп одним жестким словом описал происходящее на Украине

    Российскую звезду НХЛ обвинили в сексуальном насилии. Что натворил Артемий Панарин и как это скажется на его карьере?

    Мировые цены на нефть выросли до максимума с 7 апреля

    47-летняя ведущая «Дома-2» показала живот после родов со словами «имею претензии»

    В Кремле рассказали о судьбе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

    Заместителя экс-губернатора Курской области отправили в СИЗО

    Зеленский анонсировал санкции против российских журналистов

    Стало известно о готовности США принять на вооружение новый стратегический бомбардировщик

    Собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс

    Бульдог выступил на заседании Сената и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости