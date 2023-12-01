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14:49, 1 декабря 2023Наука и техника

США использовали ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика

Newsweek: США использовали ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика

Фото: David Swanson / Reuters

США использовали симуляторы систем искусственного интеллекта (ИИ) при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом пишет Newsweek.

«Программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, знаменует собой новую эру», — отмечает издание.

Newsweek уверяет, что в настоящее время США занимают лидирующие позиции в мире по разработке и внедрении ИИ, в частности, в военной сфере.

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Как отметил старший научный сотрудник Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России) по инициативе «Передовая оборона и безопасность Индо-Тихоокеанского региона» Тейт Нуркин, разработку и испытания самолета ускорили цифровые технологии, в том числе системы ИИ.

В ноябре представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США Энн Стефанек объявила о начале летных испытаний новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

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      Иван Потапов
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