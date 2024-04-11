Американский бомбардировщик B-21 подешевел

Defense News: стоимость бомбардировщика B-21 ВВС США снизилась после переговоров

Стоимость нового стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США B-21 Raider снизилась после переговоров ВВС с компанией Northrop Grumman. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя ВВС Фрэнка Кендалла.

«Пресс-секретарь сообщил, что бюджет закупок ВВС для B-21 на 2025 финансовый год был скорректирован с учетом благоприятных переговоров о низких начальных ценах на производство. В службе сообщили, что ни объемы, ни охват программы не были скорректированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе презентации B-21 в 2022 году ВВС заявили, что средняя стоимость самолета составит 692 миллиона долларов с учетом инфляции. На слушаниях по предлагаемому бюджету ВВС на 2025 финансовый год, которые состоялись во вторник, 9 апреля, Кендалл отказался назвать стоимость подешевевшего самолета.

Он добавил, что ВВС стараются обеспечить планирование всех аспектов программы, включая строительство инфраструктуры для обслуживания, подготовку пилотов и создание тренажеров. «Я видел, как программы сталкивались с проблемами из-за того, что слишком много внимания уделялось платформе и недостаточно — всем необходимым для ее поддержки», — сказал Кендалл.

В Northrop Grumman сообщили, что в последнем квартале 2023 года на программу потратили почти 1,6 миллиарда долларов.

В декабре издание The National Interest писало, что ВВС США может не хватить перспективных бомбардировщиков B-21 Raider для противостояния с Китаем. Ведомство может получить около 20 самолетов к 2030 году.