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20:57, 20 декабря 2023Наука и техника

В США назвали проблему самого совершенного самолета ВВС

NI: бомбардировщиков B-21 может не хватить для противостояния с Китаем

Фото: David Swanson / Reuters

Военно-воздушным силам (ВВС) США может не хватить перспективных бомбардировщиков B-21 Raider, которые считаются самыми совершенными самолетами ВВС, для противостояния с Китаем. Проблему самолетов назвали в публикации The National Interest (NI).

Отмечается, что ВВС США могут получить около 20 самолетов к 2030 году. «Поскольку парк бомбардировщиков ВВС сегодня, пожалуй, самый маленький за всю историю службы, даже если темпы приобретения B-21 останутся на прежнем уровне, этого может оказаться недостаточно, чтобы изменить ситуацию в возможной будущей войне с Китаем», — пишет издание.

В материале подчеркнули, что ВВС США необходимо минимум 300 бомбардировщиков для участия в потенциальных конфликтах. Сейчас в парк стратегических бомбардировщиков США входит 141 самолет.

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Китайские СМИ допустили, что истинная цель бомбардировщиков B-21 заключается в провоцировании Пекина на трату ресурсов для создания средств противодействия.

Ранее в декабре издание Newsweek писало, что США использовали симуляторы систем искусственного интеллекта при испытаниях B-21 Raider.

О начале летных испытаний B-21 представитель ВВС США Энн Стефанек объявила в ноябре. В ходе тестов проверят устойчивость и дальность полета самолета.

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      Даниил Иринин
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