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15:49, 21 апреля 2025Россия

Во время перемирия ВС России уничтожили две ДРГ ВСУ около Курской области

Shot: Во время перемирия две украинские ДРГ уничтожили около Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Во время пасхального перемирия российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) около Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 30 диверсантов попытались осуществить вылазку из района церкви Рождества Богородицы в Юнаковке.

Российские военнослужащие ответили на атаку. Ликвидировать ДРГ противника удалось на окраине населенного пункта Локня, который находится в Сумской области Украины. В боестолкновении участвовали артиллерия и беспилотники.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.

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