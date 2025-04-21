Во время перемирия ВС России уничтожили две ДРГ ВСУ около Курской области

Shot: Во время перемирия две украинские ДРГ уничтожили около Курской области

Во время пасхального перемирия российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) около Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 30 диверсантов попытались осуществить вылазку из района церкви Рождества Богородицы в Юнаковке.

Российские военнослужащие ответили на атаку. Ликвидировать ДРГ противника удалось на окраине населенного пункта Локня, который находится в Сумской области Украины. В боестолкновении участвовали артиллерия и беспилотники.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.