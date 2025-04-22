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13:29, 22 апреля 2025Россия

Боец СВО остался без денег в прифронтовой зоне из-за заблокировавшего его карту банка

Боец СВО с фронта пожаловался на заблокировавший его карту банк
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) остался без денег в прифронтовой зоне из-за заблокировавшего его карту банка. Об этом военнослужащий написал в отзыве о работе организации на сервисе «Банки.ру».

Речь идет о пенсионной карте участника СВО от «Почта Банка». Ее боец берет с собой на фронт, а деньги военнослужащему переводит жена с его же зарплатной карты. В частности, на эти деньги солдат покупает себе еду в зоне боевых действий.

Из отзыва военнослужащего следует, что это не первый случай, когда банк блокирует его карту. «Я не совершал переводов за границу или незнакомым людям, и поступления на карту совершаются из Пенсионного фонда и с моей заработной карты, там же видно и написано откуда приходят деньги, в чем проблема я не пойму», — написал он.

Утром следующего для «Почта Банк» ответил на отзыв. «Рады сообщить, что все ограничения сняты. Приносим извинения за возможные неудобства», — написали бойцу.

Ранее другой боец СВО рассказал об угрозах банка передать его долг коллекторам. Речь идет о неких процентах, которые якобы заморозились на период нахождения россиянина в зоне боевых действий. После этого мужчина написал официальную претензию и разорвал все отношения с организацией, в том числе расторгнув договор о банковском вкладе.

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