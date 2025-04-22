Длительность текущей магнитной бури спрогнозировали

Гелиофизик Богачев: Текущая магнитная буря продлится не больше пары суток

На Землю обрушилась магнитная буря. Как долго она продлится, изданию Life.ru пояснил главный научный сотрудник Лаборатории солнечной физики и космических лучей Физического института имени Лебедева Сергей Богачев.

По мнению гелиофизика, геомагнитные возмущения не продлятся больше пары суток. Свой прогноз ученый основывает на том, что корональная дыра, взволновавшая магнитосферу Земли, образовалась значительно ниже солнечного экватора. Близость к нему в основном и определяет силу наступающей магнитной бури. «Если бы эта корональная дыра была на экваторе со всем своим размером полноценным, то это могло бы длиться неделю. Но все-таки основная часть широкая, она находится внизу, под экватором», — рассудил Богачев.

Кроме того, длительность бури можно оценить по активности Солнца в целом. В данный момент светило подступает к пику своего 11-летнего цикла. В спокойные годы корональные дыры затягиваются долго, месяцами напоминая о себе. В настоящий момент такая область слабого магнитного поля не продержится долго. «В целом я не верю, что данная дыра проживет месяц, если честно», — признался Богачев. Однако повторное появление корональных дыр на одних и тех же местах уже наблюдалось в этом году, что говорит о непредсказуемой природе подобных явлений.

Ранее российские ученые допустили возникновение катастрофической магнитной бури. Колебания магнитосферы будут настолько мощными, что выдержать их не смогут ни современные спутники, ни электросети, а отключения будут длиться неделями.