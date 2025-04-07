В России допустили повторение катастрофической магнитной бури

Ученый Коваленко: Грядущий геошторм может отключить электричество на недели

На планету обрушится новая катастрофическая магнитная буря. Что ждать от исторического геошторма, изданию «Новосвят» рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН Алексей Коваленко.

Событие Кэррингтона, произошедшее 1-2 сентября 1859 года, грозит вновь поразить Землю, предвещают ученые, ссылаясь на текущую активность Солнца. Тогда выброс корональной массы достиг планеты всего за 17 часов, спровоцировав мощную бурю, в результате которой вышли из строя телеграфные системы по всему миру. Сегодняшний мир, несмотря на научные достижения, также окажется не готов к такому масштабному событию, полагает Коваленко.

Сдержать натиск геомагнитных возмущений современные спутники, электросети и системы связи не смогут. «Наши расчеты показывают, что магнитное поле Земли не сможет полностью защитить инфраструктуру от такого удара. Это не вопрос "если", а вопрос "когда"», — уверен собеседник издания.

Отключения электроснабжения при этом могут затянуться на недели, допускает он. Под угрозой прежде всего окажутся Европа, Азия и Соединенные Штаты, где электронные сети наиболее развиты. Роскосмос, как подчеркивает Коваленко, уже готовится к столкновению со стихией. Отечественная наука занимается разработкой систем защиты от солнечных вспышек и тестирует новые экранирующие технологии для спутников.

Ранее россиянам объяснили, для кого магнитные бури могут быть особенно опасны. Прежде всего колебаний магнитосферы стоит опасаться обладателям хронических заболеваний сердца, головы, сосудов, легких, печени и почек. Если буря намечается, стоит сократить нагрузку, исключить интоксикацию организма, разрешить себе больше сна и не злоупотреблять кофе, чаем и энергетиками.