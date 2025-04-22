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15:05, 22 апреля 2025Силовые структуры

Бывший глава российского города незаконно передал коммерсанту пищеблок и попался

Экс-главу Чайковского заподозрили в превышениях за продажу пищеблока коммерсанту
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего главы Чайковского в Пермском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России.

По данным источника агентства, речь может быть о Юрии Вострикове, который занимал пост с 2018 по 2023 год. Предварительно, чиновник якобы незаконно передал помещение пищеблока Чайковской горбольницы, которое находилось в муниципальной собственности, частной компании.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее в Кургане суд оставил под арестом бывшего мэра города Щучье Юрия Дорошенко по делу о превышении полномочий.

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