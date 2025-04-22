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00:21, 22 апреля 2025Бывший СССР

Число пропавших без вести украинцев раскрыли

«РВ»: 63 тыс. украинцев пропали без вести, из них 10 тыс. находятся в плену
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В розыске в качестве пропавших без вести значатся 63 тысячи человек, из которых 10 тысяч находятся в плену. Об этом заявил украинский омбудсмен Артур Добросердов, его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«В розыске находятся более 60 тысяч (63 тысячи) человек. Есть подтверждение, что более 10 тысяч из них находятся в плену в России. Работа по поиску продолжается постоянно. Но масштабы – колоссальные», — сказал Добросердов.

Ранее стало известно, что Украина подготовила предложение об обмене пленными с Россией по формуле «всех на всех». Его разработали Координационный штаб, Министерство иностранных дел и офис президента Украины.

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