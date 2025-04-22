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18:29, 22 апреля 2025Забота о себе

Диетолог опровергла миф о вреде картофеля

Нутрициолог Бош: Картофель без кожуры теряет полезные свойства
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ralf Hirschberger / dpa / Globallookpress.com

Картофель имеет плохую репутацию, так как многие опасаются, что этот продукт повышает уровень сахара в крови и увеличивает риск диабета, отметила британский диетолог Кристина Бош. Миф о вреде картофеля она опровергла в беседе с The Guardian.

По словам Бош, вред и польза этого продукта зависят от сорта картофеля и того, как его приготовить. Она добавила, что картофель является ценным источником углеводов, а также содержит клетчатку и полифенолы, которые замедляют пищеварение, оставляя долгое чувство сытости.

При этом Бош отметила, что картофель без кожуры теряет некоторые полезные свойства. «150-граммовая картофелина содержит около двух граммов клетчатки, но после очистки эта цифра падает до одного грамма. Кожура также содержит более высокую концентрацию полифенолов», — объяснила диетолог.

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Способ приготовления также влияет на свойства картофеля: пюре может вызвать скачок сахара в крови быстрее, чем целый картофель с кожурой, подчеркнула Бош. Чтобы картофель менее выраженно влиял на уровень сахара, специалист порекомендовала отварить его и дать ему остыть. Она добавила, что восковые сорта картофеля обычно вызывают меньший скачок уровня сахара в крови, чем мучнистые сорта.

Специалистка добавила, что употребление картофеля в чистом виде необязательно увеличивает риск диабета, но приготовление его с большим количеством сливок, масла или растительного масла действительно может иметь негативные последствия для здоровья.

Ранее диетолог Мелисса Митри перечислила продукты, которые вызывают бессонницу. По ее словам, из-за сладостей человек может просыпаться посреди ночи из-за скачков уровня сахара в крови.

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