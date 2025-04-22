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15:20, 22 апреля 2025Мир

Франция отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже

Посол Мешков: Франция проигнорировала дипломатов РФ при праздновании Дня Победы
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

Франция в очередной раз проигнорировала российских дипломатов при праздновании Дня Победы, не пригласив представителей Москвы на памятные мероприятия. Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом, понеся в годы Великой Отечественной войны тяжелейшие людские потери в 27 миллионов человек.

«Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом», — сказал он.

Ранее стало известно, что Германия также решила не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха, которые состоятся в Берлине и Бранденбурге.

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