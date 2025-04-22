Депутат Госдумы Ивлев призвал Каю Каллас учить историю после ее слов о Крыме

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, учить историю и восполнить свои пробелы. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев подчеркнул, что пионерке Кае Каллас не следовало пропускать школьные уроки истории в школе об отношениях Советской Россией с мировыми державами после революции 1917 года.

«Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом. А первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма», — заверил он.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. До этого газета The Washington Post (WP) сообщала, что США предложат Украине и Евросоюзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.