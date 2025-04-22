Известная блогерша описала популярную у россиян страну словами «грязная неразбериха»

Блогерша Кудрявцева описала атмосферу в Грузии как «грязную неразбериху»

Известная российская блогерша Полина Кудрявцева назвала неразберихой атмосферу в популярной у россиян стране. Об этом она порассуждала в видео, доступном на YouTube.

Блогерша опубликовала ролик, в котором она гуляет по грузинскому городу Кутаиси. Она отметила, что город выглядит «причесанным», и добавила, что ей понравилась центральная площадь. Кудрявцева предположила, что в Кутаиси живет много обеспеченных людей.

«Но Грузия остается Грузией, понимаете? И здесь все еще этот вайб какой-то неразберихи грязной остается», — посетовала она.

Ранее популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) раскритиковала Нью-Йорк. Она пожаловалась на то, что там очень много людей, в том числе туристов.