Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:11, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Известная блогерша описала популярную у россиян страну словами «грязная неразбериха»

Блогерша Кудрявцева описала атмосферу в Грузии как «грязную неразбериху»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Известная российская блогерша Полина Кудрявцева назвала неразберихой атмосферу в популярной у россиян стране. Об этом она порассуждала в видео, доступном на YouTube.

Блогерша опубликовала ролик, в котором она гуляет по грузинскому городу Кутаиси. Она отметила, что город выглядит «причесанным», и добавила, что ей понравилась центральная площадь. Кудрявцева предположила, что в Кутаиси живет много обеспеченных людей.

«Но Грузия остается Грузией, понимаете? И здесь все еще этот вайб какой-то неразберихи грязной остается», — посетовала она.

Ранее популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) раскритиковала Нью-Йорк. Она пожаловалась на то, что там очень много людей, в том числе туристов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер скульптор Церетели

    Российский самолет подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки

    Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

    Проверка «Почты России» закончилась обращением в Генпрокуратуру

    В США заговорили о новой холодной войне с Китаем

    Овечкин впервые забил в овертайме плей-офф и принес «Вашингтону» победу

    Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России

    Российские войска использовали уникальный дрон при ударе по Одессе

    Россиянка получила 11 лет колонии за распространение опасных наркотиков

    Известная блогерша описала популярную у россиян страну словами «грязная неразбериха»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости