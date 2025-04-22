Китай решил перетянуть на свою сторону союзника США

Kyodo: Китай призвал Японию вместе противостоять тарифам США

В Пекине решили перетянуть на свою сторону Японию — одного из ключевых союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на агентство Kyodo.

Речь идет о письме, которое японский премьер-министр Сигэру Исиба получил от премьера Госсовета КНР Ли Цяня. В этом послании глава китайского правительства призвал своего коллегу дать скоординированный ответ на тарифные меры президента США Дональда Трампа. Ли Цян уверен, что два государства должны совместно бороться с протекционизмом Соединенных Штатов.

Отмечается, что ранее КНР предостерегла другие страны от заключения более масштабной экономической сделки с Соединенными Штатами за счет китайских интересов. В свою очередь, Япония стала одним из тех государств, которые подверглись тарифному давлению США, и вступила в непростые переговоры с Вашингтоном.

Есть сведения, что американский минфин надеется добиться от Японии повышения курса иены. Однако аналитики считают, что Токио не сможет выполнить такие условия.