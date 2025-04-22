Макрон задумался о роспуске парламента

Bloomberg: Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью для проведения внеочередных выборов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью, поскольку его признание на международной арене способствует росту популярности французского президента среди собственных граждан», — утверждается в материале.

По данным источников издания, в последние недели Макрон консультировался по этому вопросу со своим ближайшим окружением, однако никакого решения на данный момент не принято.

В случае, если французский президент откажется от своих планов, следующие парламентские выборы состоятся только в 2029 году.

Ранее Макрон прокомментировал результаты переговоров по урегулированию конфликта в Украине, прошедших 17 апреля в Париже. Французский лидер назвал обсуждения позитивными и конструктивными.