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10:15, 22 апреля 2025Россия

Мертвого мужчину нашли в яме в Москве

MK.RU: Мертвого мужчину нашли в яме на севере Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мертвого мужчину нашли в яме на севере Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, его обнаружили в окрестностях дома 231 по Ленинградскому шоссе. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать личность горожанина и другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что жители Екатеринбурга четыре дня жили с трупом на лестнице. Сотрудники полиции и следователи тогда организовали проверку.

Еще раньше во Всеволожске Ленинградской области нашли мумии двух человек в залитой кипятком квартире в доме на Московской улице.

Выяснилось, что останки принадлежали 54-летнему мужчине и 74-летней женщине. Оба были зарегистрированы в квартире.

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