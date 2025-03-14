Россияне четыре дня жили с трупом на лестнице

E1.ru: Жители Екатеринбурга четыре дня жили с трупом на лестнице

Жители дома на улице Волгоградской в Екатеринбурге четыре дня жили с трупом на лестнице. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Как утверждает издание, никто из россиян ничего необычного не замечал. Один из жильцов пояснил, что мертвого мужчину обнаружили на верхнем этаже.

«Уже начал разлагаться, появился запах. Говорят, что он не местный, лет 50–55, в верхней одежде», — поделился с Е1.ru горожанин.

Сотрудники полиции и следователи начали проводить проверку. В свердловском следственном управлении пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что в городе Всеволжск Ленинградской области нашли мумии двух человек в залитой кипятком квартире в доме на Московской улице.

Выяснилось, что останки принадлежали 54-летнему мужчине и 74-летней женщине. Оба были зарегистрированы в квартире.