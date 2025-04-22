МИД Израиля удалил соболезнования об уходе из жизни Папы Римского

МИД Израиля удалил со своих аккаунтов соболезнования об уходе Папы Римского

МИД Израиля удалил со своих аккаунтов соболезнования об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«Покойся с миром, папа Франциск. Да будет благословенна его память», — отмечалось в размещенных в интернете публикациях. Над записью также была размещена фотография, где Понтифик стоял возле Стены Плача в Иерусалиме.

Как отмечают авторы материала, слова соболезнования были выражены по ошибке и позже убраны со всех официальных аккаунтов израильского правительства. По их словам, причиной тому является критика Франциском боевых действий Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС и общая позиция лидера Ватикана по конфликту в секторе Газа.

22 декабря МИД Израиля сообщал, что слова Папы Римского Франциска о жестокости войны в секторе Газа «оторваны от правды». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вина за ситуацию в анклаве должна быть возложена на радикальное палестинское движение ХАМАС, а не на израильскую сторону, действия которой направлены на защиту от него. В связи с этим, заявления лидера Святого Престола были названы «разочаровывающими».