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20:22, 22 апреля 2025Мир

МИД Израиля удалил соболезнования об уходе из жизни Папы Римского

МИД Израиля удалил со своих аккаунтов соболезнования об уходе Папы Римского
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

МИД Израиля удалил со своих аккаунтов соболезнования об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«Покойся с миром, папа Франциск. Да будет благословенна его память», — отмечалось в размещенных в интернете публикациях. Над записью также была размещена фотография, где Понтифик стоял возле Стены Плача в Иерусалиме.

Как отмечают авторы материала, слова соболезнования были выражены по ошибке и позже убраны со всех официальных аккаунтов израильского правительства. По их словам, причиной тому является критика Франциском боевых действий Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС и общая позиция лидера Ватикана по конфликту в секторе Газа.

22 декабря МИД Израиля сообщал, что слова Папы Римского Франциска о жестокости войны в секторе Газа «оторваны от правды». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вина за ситуацию в анклаве должна быть возложена на радикальное палестинское движение ХАМАС, а не на израильскую сторону, действия которой направлены на защиту от него. В связи с этим, заявления лидера Святого Престола были названы «разочаровывающими».

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