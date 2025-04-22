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16:49, 22 апреля 2025Экономика

МВФ предсказал сроки девальвации доллара

МВФ: В среднесрочной перспективе доллар может обесцениться
Кирилл Луцюк

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Доллару грозит обесценивание. Такой прогноз содержится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Как полагают авторы документа, тарифы, к которым прибегли власти США, могут привести к двум разным результатам. В одном случае доллар может укрепиться, так как по мере сокращения импорта упадет спрос на иностранную валюту. Кроме того, другие государства могут смягчить денежно-кредитную политику, а значит, понизить курсы своих валют. Последнее делается для преодоления падающего спроса на экспорт.

Второй сценарий предполагает, что из-за усиления неопределенности по поводу экономической политики, ухудшения прогнозов роста американской экономики спрос на долларовые активы может снизиться. Пока этот процесс носит упорядоченный характер. Однако в среднесрочной перспективе доллар может обесцениться, если тарифы обернутся падением производительности в тех сегментах американской экономики, которые ориентированы на внешнюю торговлю.

Ранее выяснилось, что экономическая неопределенность, которую создала действующая администрация Белого дома, привела к резкому оттоку инвесторов из доллара и казначейских облигаций США.

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