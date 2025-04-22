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14:56, 22 апреля 2025Экономика

Доллар получил самый скверный прогноз за 20 лет

CNBC: Курс доллара продолжит падать ближайшие 12 месяцев
Кирилл Луцюк

Фото: Kham / Reuters

Падение курса доллара обернулось головной болью для центральных банков остальных стран мира. Об этом сообщил канал CNBC.

Отмечается, что неопределенность по поводу дальнейшей политики Белого дома обернулась в последние недели оттоком инвесторов из доллара и казначейских облигаций США. Индекс доллара просел в этом году больше чем на девять процентов. По данным последнего опроса управляющих глобальными фондами, проведенного Bank of America, 61 процентов респондентов спрогнозировали дальнейшее снижение курса доллара в течение следующих 12 месяцев. Это самый пессимистичный прогноз крупных инвесторов за почти 20 лет.

В то же время другие валюты укрепились относительно «американца». В первую очередь это касается иены, швейцарского франка, а также евро. Первая с начала года выросла больше чем на десять процентов, а вторая и третья — почти на 11 процентов. Кроме того, вверх пошли мексиканский песо (плюс 5,5 процента), канадский доллар (плюс четыре процента), польский злотый (плюс девять процентов). Особенно мощно, на 22 процента, вырос российский рубль.

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Впрочем, некоторые валюты, напротив, стали дешеветь. Это относится к вьетнамскому донгу и индонезийской рупии. Они ослабли до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Турецкая лира достигла исторического минимума на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что курс доллара к мировым валютам продолжает снижаться. На минимуме индекс этой валюты рухнул до 97,92 пункта.

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