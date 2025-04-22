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08:25, 22 апреля 2025Россия

На российской трассе произошла массовая авария с цементовозом

МВД: Четыре человека стали жертвами аварии с цементовозом на трассе в Татарстане
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Четыре человека стали жертвами массовой аварии с участием цементовоза на трассе в Апастовском районе Татарстана. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД России.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика Foton на дороге Казань — Буинс — Ульяновск, предположительно, не выбрал безопасную скорость и наехал на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора машины Sollers, Lada, «КамАЗ» и Opel.

Водителя и пассажира автомобиля Sollers, а также водителя и пассажира Lada спасти не удалось.

На место аварии прибыли инспекторы ГАИ, обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, отметили в прокуратуре Татарстана.

До этого стало известно, что в Москве иномарка сбила двух человек. Одна из пострадавших осталась лежать под машиной.

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