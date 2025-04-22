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13:27, 22 апреля 2025Забота о себе

Названы неочевидные симптомы рака мочевого пузыря

Онколог Гранде назвал многократное мочеиспускание симптомом рака мочевого пузыря
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Neanderthalec / Shutterstock / Fotodom

Онколог Энрике Гранде заявил, что у рака мочевого пузыря имеются как явные, так и неочевидные симптомы. Их доктор назвал в беседе с изданием El Español.

Среди явных признаков рака мочевого пузыря Гранде выделил наличие крови в моче, боли и жжения при мочеиспускании. Эти симптомы заболевания являются наиболее распространенными. Неочевидными же признаками злокачественного новообразования специалист назвал частое мочеиспускание и позывы в туалет сразу же после опорожнения мочевого пузыря.

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При этом Гранде подчеркнул, что не следует сразу же думать об онкологическом процессе, поскольку перечисленные им симптомы подходят под большое количество других заболеваний. Речь идет об инфекциях мочевыводящих путей, камнях в почках, различных травмах, аутоиммунных патологиях и нарушении свертываемости крови. Тем не менее, по словам врача, лучше пройти обследование, поскольку при ранней диагностике рака показатели выживаемости значительно выше.

Ранее онколог Андрей Пылев рассказал о привычках, которые снижают риск развития рака. По его словам, каждому человеку необходимо вести активный образ жизни и контролировать вес.

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