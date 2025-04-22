Названы неочевидные симптомы рака мочевого пузыря

Онколог Гранде назвал многократное мочеиспускание симптомом рака мочевого пузыря

Онколог Энрике Гранде заявил, что у рака мочевого пузыря имеются как явные, так и неочевидные симптомы. Их доктор назвал в беседе с изданием El Español.

Среди явных признаков рака мочевого пузыря Гранде выделил наличие крови в моче, боли и жжения при мочеиспускании. Эти симптомы заболевания являются наиболее распространенными. Неочевидными же признаками злокачественного новообразования специалист назвал частое мочеиспускание и позывы в туалет сразу же после опорожнения мочевого пузыря.

При этом Гранде подчеркнул, что не следует сразу же думать об онкологическом процессе, поскольку перечисленные им симптомы подходят под большое количество других заболеваний. Речь идет об инфекциях мочевыводящих путей, камнях в почках, различных травмах, аутоиммунных патологиях и нарушении свертываемости крови. Тем не менее, по словам врача, лучше пройти обследование, поскольку при ранней диагностике рака показатели выживаемости значительно выше.

Ранее онколог Андрей Пылев рассказал о привычках, которые снижают риск развития рака. По его словам, каждому человеку необходимо вести активный образ жизни и контролировать вес.