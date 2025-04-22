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15:56, 22 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Отсутствие реакции Киева на предложение Путина по ударам объяснили

Политолог Журавлев: Киев готов только показывать желание перемирия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Киев не отвечает на предложение президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры, потому что не заинтересован в мирном урегулировании, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он не исключил, что Запад может надавить на украинское руководство.

«Они не собираются заключать перемирие и готовы только на демонстрацию такого желания, — сказал политолог. — Сразу Киев не отказался только по этой причине — чтобы показать готовность к миру. Их задача сейчас — тянуть. А там, может, с президентом США Дональдом Трампом что-то случится, может, европейские войска придут и помогут отбиться».

По мнению Журавлева, соглашение о ненанесении ударов по гражданской инфраструктуре будет выгодно только для мирного населения, но не так важно для Украины с военной точки зрения.

«Может, конечно, Запад надавит, и они согласятся. Но потом, вероятно, будут нарушать новое соглашение так же, как нарушали прежние», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев не отреагировал на предложение Путина обсудить возможный запрет на удары по гражданским объектам. Пресс-секретарь президента также отметил, что никакой конкретики по переговорам с украинской стороной пока нет.

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