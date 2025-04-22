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14:15, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о реакции Киева на предложение Путина

Песков: Киев не отреагировал на предложение обсудить запрет на удары
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Киев не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина обсудить возможный запрет на удары по гражданским объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Не слышали, нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, слышал ли Кремль о какой-либо реакции Киева на выдвинутое российским лидером предложение.

Пресс-секретарь президента также отметил, что никакой конкретики по переговорам с украинской стороной пока нет. Он напомнил, что де-факто и де-юре Киев сам себе запретил подобные контакты.

20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможности продлить режим прекращения огня после окончания пасхального перемирия. Он также предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток.

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