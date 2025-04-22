В Кремле рассказали о реакции Киева на предложение Путина

Песков: Киев не отреагировал на предложение обсудить запрет на удары

Киев не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина обсудить возможный запрет на удары по гражданским объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Не слышали, нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, слышал ли Кремль о какой-либо реакции Киева на выдвинутое российским лидером предложение.

Пресс-секретарь президента также отметил, что никакой конкретики по переговорам с украинской стороной пока нет. Он напомнил, что де-факто и де-юре Киев сам себе запретил подобные контакты.

20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможности продлить режим прекращения огня после окончания пасхального перемирия. Он также предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток.