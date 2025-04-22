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19:33, 22 апреля 2025Забота о себе

Перечислены самые полезные в жару напитки

Диетолог Габдулхакова посоветовала пить в жару морс без сахара и домашний квас
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В жару весной и летом стоит сопротивляться желанию утолить жажду газированным или сладким напитком, посоветовала врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Полезные для здоровья и утоляющие жажду альтернативы она перечислила в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, полезными могут быть травяные чаи и ягодные морсы без сахара — они богаты витаминами и полифенолами, которые обладают антиоксидантными свойствами. Дома она порекомендовала гототовить лавандовый, грейпфрутовый и огуречно-базиликовый лимонады. Кроме того, она призвала пить в жару домашний квас или комбучу — пробиотические напитки, полезные для организма.

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При этом самым полезным напитком после обычной воды она назвала минеральную воду без газа. «Она является холеретиком природного происхождения — улучшает отток желчи, заживляет слизистую кишечника, улучшает обмен веществ в организме», — объяснила Габдулхакова.

Ранее психиатр Александр Олмос заявил, что защититься от болезни Альцгеймера можно, если соблюдать определенную диету. Специалист заявил, что риск этого заболевания снижается при средиземноморской диете.

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