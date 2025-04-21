Названа диета для защиты от болезни Альцгеймера

Врач Олмос посоветовал средиземноморскую диету для защиты от болезни Альцгеймера

Психиатр Александр Олмос заявил, что защититься от болезни Альцгеймера можно, если соблюдать определенную диету. Ее он назвал в беседе с изданием El Español.

Как отметил Олмос, многие люди считают, что та или иная диета оказывает влияние исключительно на пищеварение и вес. Однако в действительности повседневный рацион сказывается еще и на работе головного мозга. «Средиземноморская диета улучшает память, замедляет снижение когнитивных способностей и защищает от болезни Альцгеймера», ─ заявил специалист.

По словам врача, такой тип питания подразумевает употребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобовых, рыбы и оливкового масла. При этом медик посоветовал отказаться от ультраобработанных продуктов, насыщенных жиров и добавленного сахара. Как пояснил Олмос, подобный рацион приводит к проблемам с микробиомом кишечника, что негативно сказывается на работе головного мозга.

Ранее диетолог Мелисса Митри перечислила продукты, которые вызывают бессонницу. По ее словам, из-за сладостей человек может просыпаться посреди ночи из-за скачков уровня сахара в крови.