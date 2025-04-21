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18:28, 21 апреля 2025Забота о себе

Названа диета для защиты от болезни Альцгеймера

Врач Олмос посоветовал средиземноморскую диету для защиты от болезни Альцгеймера
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SimpleImages / Getty Images

Психиатр Александр Олмос заявил, что защититься от болезни Альцгеймера можно, если соблюдать определенную диету. Ее он назвал в беседе с изданием El Español.

Как отметил Олмос, многие люди считают, что та или иная диета оказывает влияние исключительно на пищеварение и вес. Однако в действительности повседневный рацион сказывается еще и на работе головного мозга. «Средиземноморская диета улучшает память, замедляет снижение когнитивных способностей и защищает от болезни Альцгеймера», ─ заявил специалист.

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По словам врача, такой тип питания подразумевает употребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобовых, рыбы и оливкового масла. При этом медик посоветовал отказаться от ультраобработанных продуктов, насыщенных жиров и добавленного сахара. Как пояснил Олмос, подобный рацион приводит к проблемам с микробиомом кишечника, что негативно сказывается на работе головного мозга.

Ранее диетолог Мелисса Митри перечислила продукты, которые вызывают бессонницу. По ее словам, из-за сладостей человек может просыпаться посреди ночи из-за скачков уровня сахара в крови.

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