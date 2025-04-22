Перстень Папы Римского уничтожат во избежание подделок

Metro: Перстень Папы Римского Франциска разобьют молотком и положат в гроб

Перстень Папы Римского Франциска уничтожат во избежание подделок. Соответствующую информацию публикует Metro.

По данным издания, уникальное украшение, также известное как Кольцо рыбака, разобьют молотком и положат в гроб во время церемонии прощания с понтификом. Такое решение было принято для гарантии отсутствия копий перстня, который принято было использовать для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах.

Известно, что перстень каждого понтифика уникален и разрабатывается в Риме мастерами-членами Римской гильдии ювелиров. При этом изделие не может передаваться или создаваться снова.

22 апреля в России начались мессы в память о Папе Римском. Настоятель Римско-католической церкви непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии отец Ян рассказал, что россияне будут молиться за душу понтифика