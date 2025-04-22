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17:17, 22 апреля 2025Моя страна

В России начались мессы в память о Папе Римском

В Челябинске начались мессы в память о Папе Римском
Мария Винар

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Челябинске начались мессы в память о Папе Римском Франциске. Об этом сообщает Ura.ru.

Настоятель Римско-Католической Церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Ян рассказал, что россияне будут молиться за душу понтифика каждый день до похорон и девять дней после. При этом он уточнил, что первая месса прошла вчера, 21 апреля. На нее пришли 15 человек.

«Вся церковь, и в России тоже, молится за Папу. Это очень важная дата, преемник Святого Престола уходит из этой жизни», — пояснил отец Ян и уточнил, что следующая месса состоится в субботу, 26 апреля.

Папы Римского не стало в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет. По словам источников, в его последний день жизни им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове».

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