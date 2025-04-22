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12:28, 22 апреля 2025Бывший СССР

Песков озвучил вопрос Кремля Украине

Песков: Нужно понять, готова ли Украина прекратить удары по инфраструктуре
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Нужно понять, готова ли Украина реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, сначала этот вопрос следует обсудить. Песков сослался на слова президента России Владимира Путина, который заявил о готовности обсуждать тему прекращения ударов по гражданской инфраструктуре. Он также отметил, что нужно сначала понять, готова ли сама украинская сторона к этому.

Ранее Путин прокомментировал предложение не бить по гражданским объектам. По его словам, Россия оценит предложения о введении моратория на удары по объектам, после чего даст ответ.

До этого Песков сообщил, что Россия готова предоставить данные о нарушении пасхального перемирия Вооруженными силами Украины и проинформировать об этом все заинтересованные стороны.

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