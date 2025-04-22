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19:58, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярная журналистка назвала главное отличие российских звезд от американских

Журналистка Саша Сулим назвала американских звезд вежливыми
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Популярная российская журналистка и интервьюер Саша Сулим в беседе с бывшей фигуристкой Евгенией Медведевой назвала главное отличие российских звезд от американских. Запись интервью, в котором журналистка рассказала об этом, доступна на YouTube.

На вопрос Медведей о том, в чем принципиальное различие между голливудскими и российскими звездами, Сулим отметила, что американцы в целом более охотно идут на контакт с журналистами и не отказывают им в интервью.

«Главное отличие российских звезд и американских — это если они уже сидят или стоят перед тобой в рамках этого мероприятия или интервью для фильма, то они максимально вежливые и отвечают на твои вопросы. С российскими звездами или просто с актерами так бывает не всегда (...). Там уже может включиться: "Я не хочу, я не буду, у меня плохое настроение"», — заявила Сулим.

Также журналистка предположила, что ситуация могла измениться к лучшему, однако точно она не знает, поскольку давно не брала такие интервью.

Ранее Сулим объяснила интерес к маньякам. По словам криминальной журналистки, она выбрала сферу тру-крайм, так как это помогает ей побороть собственные страхи.

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