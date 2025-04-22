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14:16, 22 апреля 2025Россия

Появились данные о прячущихся в подвалах жителях после освобождения курского монастыря

ТАСС: В Горнале в подвалах могут находиться мирные жители
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

В селе Горналь Курской области в подвалах могут находиться мирные жители. Данные о прячущихся россиянах появились у ТАСС от источника в силовых структурах.

По информации агентства, после освобождения удерживаемого ранее Вооруженными силами Украины (ВСУ) монастыря российские военные группировки войск «Север» продолжают вести боевые действия в населенном пункте.

«Бойцы ведут максимально аккуратно боевые действия, с расчетом на то, что в Горнале возможно нахождение мирных жителей в подвалах домов», — уточнил собеседник агентства.

О заходе российских военных на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря стало известно 22 апреля. Штурм обители продолжался с 11 апреля. За десять дней Вооруженным силам России удалось сломить сопротивление противника и освободить территорию.

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