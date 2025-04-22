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13:38, 22 апреля 2025Мир

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

МИД РФ: Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие пройдет с 18 по 21 июня. «Это одно из самых масштабных и значимых деловых мероприятий в мире. Он проходит ежегодно начиная с 1997 года. Как вам уже известно, с 2006 года форум проводится под патронажем и при участии президента Российской Федерации», — сказал дипломат.

Ранее руководитель фонда «Росконгресс» Александр Стуглев заявил, что бизнесмены из недружественных стран могут участвовать в ПМЭФ-2025, если они разделяют «наши общие ценности». По его словам, других требований у организаторов нет, а сам форум является «довольно открытой площадкой», так как там западный бизнес принимает в нем «активное участие». Основной темой ПМЭФ-2025 Стуглев назвал «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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