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19:59, 22 апреля 2025Ценности

Раскрыта стоимость пластики 60-летней звезды сериала «Бальзаковский возраст»

Хирург Агапов: Актриса Жанна Эппле потратила на пластику до 1,2 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Хирург Денис Агапов раскрыл стоимость дорогостоящей пластики российской актрисы театра и кино Жанны Эппле. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам доктора, 60-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст» стала выглядеть на десять лет моложе после хирургического вмешательства. При этом он заявил, что знаменитость потратила на коррекцию внешности от 600 до 1,2 миллиона рублей.

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«Лицо без признаков перерастяжения, без выраженного разобщения жировых пакетов. Видно, что женщина за собой ухаживает, косметологи не зря едят свой хлеб и получают копеечку. Жанна прекрасный кандидат на выполнение эндоскопической подтяжки средней трети лица. Результат очень хороший, доктору респект, а пациентке особое спасибо за хорошее отношение к своему лицу и себе», — высказался Агапов.

Ранее в апреле дочь Иосифа Пригожина решилась на повторную пластику. 28-летняя наследница бизнесмена рассказала, что в рамках первой пластической операции не удалось сделать желаемую фигуру из-за большого объема работы.

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