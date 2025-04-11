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13:22, 11 апреля 2025Ценности

Дочь Иосифа Пригожина решилась на повторную пластику

Дочь Иосифа Пригожина Даная решилась на повторную пластику
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Даная Пригожина

Даная Пригожина. Фото: @danaya_prigozhina

Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная решилась на повторную пластику. Интервью с ней приводит Starhit.

28-летняя наследница бизнесмена рассказала, что в рамках первой пластической операции не удалось сделать желаемую фигуру из-за большого объема работы. По этой причине они с врачом запланировали повторную коррекцию.

«Мне уберут жировые отложения на спине, а также, как я уже говорила, сделают подтяжку груди. (...) Уверена, что все получится красиво и мне не потребуется третья операция», — отметила собеседница издания.

Известно, что Пригожина после рождения ребенка худела с помощью диетолога. Благодаря спортивным нагрузкам ей удалось сбросить 30 килограммов, однако затем вес перестал уходить из-за последствий перенесенного кесарева сечения и она сделала пластику.

В марте Иосиф Пригожин пообещал тренеру миллион рублей за шпагат и показал попытки на видео.

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