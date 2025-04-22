Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:48, 22 апреля 2025Моя страна

Россиянин подобрал в лесу раненую полярную сову и передал ее волонтерам

Житель Курганской области подобрал в лесу раненую сову и передал ее волонтерам
Алина Черненко

Фото: Andrey Strizhkov / Unsplash

Житель села Иковка в Курганской области подобрал в лесу раненую полярную сову и передал ее волонтерам. Об этом сообщает портал 45.RU.

Россиянин рассказал, что во время прогулки по лесу он увидел белое пятно возле низины и сначала подумал, что это заяц. Но когда мужчина подошел поближе, оказалось, что на земле лежала раненая птица. «Я ее зимой здесь видел, она мышковала днем. Жила где-то здесь. Вижу — немножко перелетает, но дальше не может, падает», — признался он волонтерам.

Материалы по теме:
«Я не люблю брать молодых и здоровых» Молодая россиянка создала уникальный приют и спасла десятки жизней. Как ей это удалось?
«Я не люблю брать молодых и здоровых»Молодая россиянка создала уникальный приют и спасла десятки жизней. Как ей это удалось?
30 декабря 2024
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

Неравнодушный мужчина отнес сову домой, но, по его словам, она была в плохом состоянии, не давалась в руки и не ела мясо. Тогда россиянин решил обратиться за помощью к курганским волонтерам, которые отвезли раненую птицу в ветеринарную клинику.

Там травмотолог осмотрел сову, обработал ей рану, убрал струпья и провел консультацию. Выяснилось, что перелома у птицы нет, травма больше похожа на ушиб. После этого волонтеры обратились в екатеринбургский центр спасения животных «Особый питомец» и решили отправить сову на лечение туда.

Ранее сотрудник заказника в Амурской области спас и выходил раненую беременную косулю в тяжелом состоянии. Обессиленное животное с рваной раной на спине нашли у забора в городе Свободный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва у воинской части

    Пассажир с галлюцинациями увидел змей в самолете и сорвал рейс

    Кремль признался в незнании мирного плана Трампа по Украине

    Пляжи в Анапе сочли несоответствующими норме

    Из живота девушки с синдромом Рапунцель вырезали почти двухкилограммовый ком волос

    России предрекли победу в случае выхода США из переговоров

    В России оценили способность С-400 сбить «летающий радар» ВС Украины

    Стало известно об эвакуации жителей в районе взрыва во Владимирской области

    Раскрыты подробности переговоров Путина и султана Омана

    Избивших московского школьника до потери сознания из-за внешнего вида задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости