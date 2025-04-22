Россиянин подобрал в лесу раненую полярную сову и передал ее волонтерам

Житель Курганской области подобрал в лесу раненую сову и передал ее волонтерам

Житель села Иковка в Курганской области подобрал в лесу раненую полярную сову и передал ее волонтерам. Об этом сообщает портал 45.RU.

Россиянин рассказал, что во время прогулки по лесу он увидел белое пятно возле низины и сначала подумал, что это заяц. Но когда мужчина подошел поближе, оказалось, что на земле лежала раненая птица. «Я ее зимой здесь видел, она мышковала днем. Жила где-то здесь. Вижу — немножко перелетает, но дальше не может, падает», — признался он волонтерам.

Неравнодушный мужчина отнес сову домой, но, по его словам, она была в плохом состоянии, не давалась в руки и не ела мясо. Тогда россиянин решил обратиться за помощью к курганским волонтерам, которые отвезли раненую птицу в ветеринарную клинику.

Там травмотолог осмотрел сову, обработал ей рану, убрал струпья и провел консультацию. Выяснилось, что перелома у птицы нет, травма больше похожа на ушиб. После этого волонтеры обратились в екатеринбургский центр спасения животных «Особый питомец» и решили отправить сову на лечение туда.

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