Россиянин спас и выходил раненую беременную косулю

Охотовед Симоновского заказника спас и выходил раненую косулю в Амурской области

Охотовед из Симоновского заказника в Амурской области спас и выходил раненую беременную косулю в тяжелом состоянии. Выздоровевшее дикое животное попало на видео, ролик опубликован на странице дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий российского региона в соцсети «ВКонтакте».

Молодое животное, ожидавшее потомства, забежало на территорию города Свободный и пострадало от стаи собак. Местные жители не сразу сообщили об этом инспектору управления по охране животного мира.

Когда сотрудник приехал на место, он нашел обессиленную косулю с рваной раной на спине у забора. При приближении человека она даже не подняла головы. «Было очевидно, что животному потребуется длительная реабилитация», — говорится в публикации.

Копытная пациентка жила в личном подворье охотоведа Сергея Дихнова около трех недель. Она стойко переносила лечебные процедуры и не отказывалась от еды, несмотря на пережитый стресс. С особым аппетитом косуля ела дубовые веники и капусту.

Дихнов признался, что в последнее время его подопечная стала проявлять признаки привязанности к нему. По его словам, для дикого животного это опасно, поэтому сотрудники заказника решили выпустить косулю на волю, когда она уже почувствовала себя хорошо. «Для выпуска выбрали тихое место, где нет волков и много косуль», — пояснил охотовед.

Ранее другая косуля устроила забег в центре города в Амурской области. Животное гуляло за забором учебного учреждения и перепрыгивало через препятствия.

