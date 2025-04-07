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16:03, 7 апреля 2025Моя страна

Косуля устроила забег в центре российского города

Косуля устроила забег в центре города Свободный в Амурской области
Мария Винар

Косуля устроила забег в центре города в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Жители российского города Свободный заметили у гимназии на улице Ленина косулю и запечатлели ее на камеры. На размещенных кадрах видно, как животное гуляло за забором учебного учреждения и перепрыгивало через препятствия.

«У нее все как у людей — сначала долгий настрой, потом резкое осознание, что понедельник все же наступил», — подписали авторы канала публикацию.

Ранее сообщалось, что очевидцы заметили и сняли на видео редкую чернобурую лису, которая вышла к железнодорожным путям в Амурской области.

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