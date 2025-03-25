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13:36, 25 марта 2025Моя страна

В российском регионе заметили и сняли на видео редкую чернобурую лису

Краснокнижная чернобурая лиса попала на видео в Амурской области
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Очевидцы заметили и сняли на видео редкую чернобурую лису, которая вышла к железнодорожным путям в Амурской области. Ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.

«Лисица решила сбежать из Амурской области и вышла ждать поезд. Краснокнижная красотка из Зейского района доказала, что девочки тоже могут быть самостоятельными», — подписали авторы канала публикацию.

На кадрах животное стоит на заснеженной земле у рельсов и смотрит сначала в объектив камеры, а потом по сторонам.

Ранее сообщалось, что редкая серая цапля нашла в Приморье место для зимовки. Она решила остаться на зимний период во Владивостоке.

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