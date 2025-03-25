В российском регионе заметили и сняли на видео редкую чернобурую лису

Очевидцы заметили и сняли на видео редкую чернобурую лису, которая вышла к железнодорожным путям в Амурской области. Ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.
«Лисица решила сбежать из Амурской области и вышла ждать поезд. Краснокнижная красотка из Зейского района доказала, что девочки тоже могут быть самостоятельными», — подписали авторы канала публикацию.
На кадрах животное стоит на заснеженной земле у рельсов и смотрит сначала в объектив камеры, а потом по сторонам.
Ранее сообщалось, что редкая серая цапля нашла в Приморье место для зимовки. Она решила остаться на зимний период во Владивостоке.