Российские военные снесли украинский пункт управления БПЛА

Войска РФ снесли пункт управления БПЛА, поддерживая наступление на Красный Лиман

Российские военные снесли пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая наступление на Красный Лиман. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Отряд Смуглянки выявил пункт управления и хранения БПЛА на краснолиманском направлении, затем навел армейскую авиацию, зафиксировав точный удар управляемой ракетой по дроноводам.

«Российская авиация активно поддерживает штурм позиций ВСУ, уничтожая пункты управления и пехоту вместе с опорными пунктами врага», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявил, что возможное наступление российских войск на Красный Лиман, о котором все чаще говорят в украинских СМИ, маловероятно, так как это направление является тупиковым. По его словам, продвижение в сторону реки Оскол и Красного Лимана, в частности, может быть просто отвлекающим маневром, тогда как главный удар российских войск может случиться гораздо южнее.