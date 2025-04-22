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22:40, 22 апреля 2025Россия

Российские военные снесли украинский пункт управления БПЛА

Войска РФ снесли пункт управления БПЛА, поддерживая наступление на Красный Лиман
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

Российские военные снесли пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая наступление на Красный Лиман. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Отряд Смуглянки выявил пункт управления и хранения БПЛА на краснолиманском направлении, затем навел армейскую авиацию, зафиксировав точный удар управляемой ракетой по дроноводам.

«Российская авиация активно поддерживает штурм позиций ВСУ, уничтожая пункты управления и пехоту вместе с опорными пунктами врага», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявил, что возможное наступление российских войск на Красный Лиман, о котором все чаще говорят в украинских СМИ, маловероятно, так как это направление является тупиковым. По его словам, продвижение в сторону реки Оскол и Красного Лимана, в частности, может быть просто отвлекающим маневром, тогда как главный удар российских войск может случиться гораздо южнее.

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