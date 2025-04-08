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03:00, 10 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный аналитик назвал приоритетные направления для Армии России в зоне СВО

Военный аналитик Полетаев: Приоритет для ВС России — освобождение Покровска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Возможное наступление российских войск на Красный Лиман, о котором все чаще говорят в украинских СМИ, маловероятно, так как это направление является тупиковым. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт и сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, продвижение в сторону реки Оскол и Красного Лимана, в частности, может быть просто отвлекающим маневром, тогда как главный удар российских войск может случиться гораздо южнее.

«[Красный Лиман] — это оперативный тупик. Чтобы выйти [через него] к Славянску и Краматорску, придется форсировать Северский Донец. Летом 2022-го, даже когда Лиман был под нашим контролем, этого сделать не удалось», — объяснил Сергей Полетаев и назвал приоритетные направления для Армии России в зоне СВО.

По его мнению, вероятно, в будущем российское командование все чаще будет придерживаться тактики, которую она применила при освобождении курского приграничья. Тогда российским войскам за считанные дни удалось продвинуться на десятки километров и на время полностью обрушить оборону ВСУ.

«Сначала — быстрый охват флангов, затем — продолжительное время методичное истощение гарнизона, и только потом — молниеносный, резкий штурм с прорывом в оперативную глубину. Если судить по этой логике, я бы внимательно присмотрелся к Покровску и Константиновке в ДНР», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что российские войска начали штурм последних позиций ВСУ в Курской области. Украинская армия пытается сдержать натиск и выстраивает глубоко эшелонированную оборону в приграничье.

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