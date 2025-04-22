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19:47, 22 апреля 2025Силовые структуры

Российский чиновник дважды присвоил выплату за приглашенного контрактника и был задержан

В Нижнекамске задержали чиновника, присвоившего выплаты за двух контрактников
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Нижнекамске задержали начальника отдела административно-технической инспекции районного исполкома по подозрению в присвоении выплат, положенных за приглашенного на службу контрактника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет об Ильдаре Сафиуллине. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, а сам он помещен под домашний арест.

Предварительно, чиновник просил добровольцев вписывать свою фамилию при оформлении документов, чтобы впоследствии получить за них выплаты. Следствию уже известно о двух эпизодах преступления.

Уголовное дело также возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Ранее бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, выступил с последним словом. Он попросил суд вынести справедливое решение по его делу.

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