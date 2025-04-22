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13:15, 22 апреля 2025Силовые структуры

Российский школьник ударил ножом заступившегося за одноклассницу брата

В КБР школьник ударил ножом брата одноклассницы, заступившегося за нее
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Кабардино-Балкарии 14-летний школьник ударил ножом 17-летнего юношу, который заступился за свою сестру. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, ученик часто приставал к однокласснице, и та решила пожаловаться старшему брату. Молодой человек пришел к школе поговорить с обидчиком сестры, но во время разговора между юношами произошел конфликт. Брат ударил школьника кастетом по голове и повалил на землю, а тот достал из кармана нож и пырнул им оппонента в грудь.

Дерущихся юношей попытались разнять школьники. Однако в это время 17-летний молодой человек выхватил у подростка нож и дважды ударил его им по ноге. Обоим потребовалась госпитализация — младшего увезли с ножевым ранением ноги и травмой затылка, старшего поместили в реанимацию с проникающим ранением груди. Ранее молодые люди на учете в ПНД не состояли.

До этого сообщалось, что в Подмосковье задержали подростков, напавших на пассажиров электрички.

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