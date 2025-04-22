Российский школьник ударил ножом заступившегося за одноклассницу брата

В КБР школьник ударил ножом брата одноклассницы, заступившегося за нее

В Кабардино-Балкарии 14-летний школьник ударил ножом 17-летнего юношу, который заступился за свою сестру. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, ученик часто приставал к однокласснице, и та решила пожаловаться старшему брату. Молодой человек пришел к школе поговорить с обидчиком сестры, но во время разговора между юношами произошел конфликт. Брат ударил школьника кастетом по голове и повалил на землю, а тот достал из кармана нож и пырнул им оппонента в грудь.

Дерущихся юношей попытались разнять школьники. Однако в это время 17-летний молодой человек выхватил у подростка нож и дважды ударил его им по ноге. Обоим потребовалась госпитализация — младшего увезли с ножевым ранением ноги и травмой затылка, старшего поместили в реанимацию с проникающим ранением груди. Ранее молодые люди на учете в ПНД не состояли.

До этого сообщалось, что в Подмосковье задержали подростков, напавших на пассажиров электрички.