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09:05, 22 апреля 2025Наука и техника

«Ростех» начал испытания системы «свой — чужой» для беспилотников

«Ростех»: Начаты испытания системы свой — чужой для БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Холдинг «Росэл» начал испытания системы «свой — чужой» для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

В настоящее время система проходит испытания на беспилотнике «Геодезия-401» компании «Геоскан».

Основой системы идентификации выступает 90-граммовый радиолокационный опознаватель, которым оснащается беспилотник. Разработка позволяет в автоматическом режиме помечать свои дроны на высоте до пяти километров и расстоянии до 100 километров от радиозапросчика.

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Произвести установочную партию комплекса опознавания планируется в текущем году.

Ранее официальный представитель компании «НПП» Игорь Потапов сообщил, что многофункциональный комплекс «Перехват 2.0» для перехвата аналогового видео с украинских дронов, который применяется в зоне специальной военной операции, может выполнять задачи опознавания «свой — чужой».

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