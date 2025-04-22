«Ростех» начал испытания системы «свой — чужой» для беспилотников

«Ростех»: Начаты испытания системы свой — чужой для БПЛА

Холдинг «Росэл» начал испытания системы «свой — чужой» для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

В настоящее время система проходит испытания на беспилотнике «Геодезия-401» компании «Геоскан».

Основой системы идентификации выступает 90-граммовый радиолокационный опознаватель, которым оснащается беспилотник. Разработка позволяет в автоматическом режиме помечать свои дроны на высоте до пяти километров и расстоянии до 100 километров от радиозапросчика.

Произвести установочную партию комплекса опознавания планируется в текущем году.

Ранее официальный представитель компании «НПП» Игорь Потапов сообщил, что многофункциональный комплекс «Перехват 2.0» для перехвата аналогового видео с украинских дронов, который применяется в зоне специальной военной операции, может выполнять задачи опознавания «свой — чужой».