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18:49, 15 апреля 2025Наука и техника

В зоне СВО начали применять комплекс для перехвата видео с дронов ВСУ

ТАСС: В зоне СВО начали применять комплекс для перехвата видео с дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Многофункциональный комплекс для перехвата аналогового видео с дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом официальный представитель компании «НПП» Игорь Потапов сообщил ТАСС.

«Сейчас мы перешли на современную технологию поиска. Многофункциональный комплекс "Перехват 2.0" для перехвата аналогового видео с украинских дронов работает в широком диапазоне поиска и видит сразу всю полосу от 50 магагерц до 6000 мегагерц. Помимо перехвата аналогового видео мы в едином экране получаем дрондетектор с градацией уровня сигнала», — сказал он.

Потапов отметил, что «Перехват 2.0» способен определять примерное расстояние до дружественных аппаратов и дронов противника. По его словам, изделие также может выполнять задачи опознавания «свой — чужой».

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Представитель компании подчеркнул, что программное обеспечение комплекса разработано в России. Радиус действия «Перехвата» составляет не менее 500 метров. При этом он зависит от местности и расположения антенны. Комплекс поддерживает работу с выносными антеннами.

В ноябре 2024 года стало известно, что в России создали систему «Аргус», которая может перехватывать видео с дронов противника. Оператор комплекса может видеть полезную нагрузку дрона и направление его полета.

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