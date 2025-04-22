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14:11, 22 апреля 2025Россия

Сброс тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в Курской области сняли на видео

В Курской области на ВСУ сбросили трехтонную авиабомбу, это попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Сброс тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Крылатые».

На кадрах видно, как бомба поражает здание, далее за этим следует взрыв. По информации канала, целью стали позиции ВСУ на территории мужского монастыря в Горнале. То, что речь идет именно о нем, можно определить по синим крышам обители.

Тем временем в Госдуме заявили о двустороннем наступлении российских войск в направлении Горналя с целью окружить ВСУ в российском приграничье.

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