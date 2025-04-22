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08:31, 22 апреля 2025Россия

В Госдуме заявили об окружении украинской группировки в курском Горнале

Депутат Водолацкий: ВС России окружают украинскую группировку в курском Горнале
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военные ВС РФ организовали двухстороннее наступление в направлении села Горналь Курской области, чтобы окружить населенный пункт и отрезать пути отступления для находящейся в нем группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«В районе Горналя, учитывая его географическое положение — на высоте, наши войска начали продвижение. Мы пытаемся обойти его с двух сторон, окружить и замкнуть в котел», — пояснил парламентарий.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска пытаются выбить украинские подразделения с территории Курской области и взять под контроль пограничные территории Сумской области. Он добавил, что в двух областях продолжаются интенсивные боевые действия.

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